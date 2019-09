© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante i suoi 21 anni Merih Demiral è già un pilastro della Nazionale turca. Il giovane difensore della Juventus infatti è partito titolare nella sfida di qualificazione agli Europei 2020 ed è rimasto in campo per 90 minuti nella gara che ha regalato altri tre punti importanti alla Turchia, in piena lotta nel girone della Francia.