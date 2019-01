© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In casa Juventus il rompete le righe ha visto la squadra interrompere gli allenamenti il 30 dicembre con la ripresa fissata per l'8 gennaio. Quache giorno di pausa in vista di un vero e proprio tour de force che investirà la squadra di Allegri tra campionato, Champions League e Coppa Italia. A riportarlo è Tuttosport.com.