Juventus, i convocati per l'amichevole con la Triestina: out CR7 e... Sarri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono 24 i giocatori della Juventus che, al termine dell'allenamento mattutino in Continassa, saranno a disposizione per l'amichevole con la Triestina, in scena questa sera (fischio d'inizio alle 20:30) al "Nereo Rocco". Oltre a Cristiano Ronalo, non partirà con la squadra l’allenatore Maurizio Sarri, ancora affaticato dalla sindrome influenzale degli ultimi giorni.

Questo l'elenco dei bianconeri in viaggio per Trieste:

Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio

Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral.

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Ramsey, Matuidi, Emre Can, Rabiot, Bentancur, Cuadrado.

Attaccanti: Dybala, Douglas Costa, Mandzukic, Higuain, Bernanrdeschi