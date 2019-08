Juventus, lavoro a Ferragosto: affaticamento all'adduttore per CR7

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Reduce dall'abbraccio di Villar Perosa, e dall'amichevole disputata ieri pomeriggio, la Juve è tornata al lavoro anche a Ferragosto, cominciando a focalizzarsi sull'ultima amichevole estiva, sabato sera a Trieste contro la Triestina.

Una sola sessione in programma oggi, al mattino: in campo, il gruppo ha come sempre lavorato, dopo la fase di attivazione atletica, con il pallone, focalizzandosi su tattica e movimenti in campo.

Come anticipato ieri, lavoro differenziato per Cristiano Ronaldo, per un lieve affaticamento all'adduttore sinistro.