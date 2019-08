Juventus-Napoli 4-3, il tabellino

Koulibaly sciupa rimonta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Di seguito il tabellino del match fra Juventus e Napoli, seconda giornata di campionato:

JUVENTUS (4-3-3) Szczesny; De Sciglio (16' Danilo), Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira (60' Can), Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain (76' Dybala), Cristiano Ronaldo. A disp: Pinsoglilo, Buffon, Rugani, Demiral, Bentancur, Rabiot, Cuadrado, Bernardeschi. All.: Maurizio Sarri (in panchina Giovanni Martusciello)

NAPOLI (4-2-3-1) Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam (46' Mario Rui); Allan (74' Elmas), Zielinski; Callejon, Fabian, Insigne (46' Lozano); Mertens. A disp: Ospina, Karnezis, Maksimovic, Luperto, Hysaj, Malcuit, Gaetano, Younes, Verdi. All.: Carlo Ancelotti

Arbitro: Daniele Orsato (Schio)

Marcatori: 16' Danilo (J), 19' Higuain (J), 62' Ronaldo (J), 66' Manolas (N), 68' Lozano (N), 81' Di Lorenzo (N), 90' + 2 aut. Koulibaly (J)

Ammoniti: Matuidi, Alex Sandro, Douglas Costa (J) Ghoulam, Di Lorenzo, Elmas (N).