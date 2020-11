Juventus no stop: il report del lavoro alla Continassa in vista del lunch game con la Lazio

Al JTC continua la preparazione in vista dell’ultima delle tre trasferte consecutive in una settimana che porterà la Juventus alla pausa per le Nazionali. Prima della sosta, però, i ragazzi di Mister Pirlo dovranno affrontare allo Stadio Olimpico la Lazio, nel lunch match delle ore 12.30 di domenica 8 novembre. Questa mattina la squadra è scesa in campo alla Continassa e il programma dell’allenamento ha previsto diversi esercizi di possesso palla e di tattica, prima della partitella finale. Domani i bianconeri si troveranno per una nuova seduta al Training Center prima della partenza per Roma.