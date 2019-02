© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha comunicato che la squadra riposerà fino a martedì pomeriggio: "Dopo la partita di ieri, Mister Massimiliano Allegri ha concesso ai bianconeri due giorni di riposo. Non sono previsti impegni infrasettimanali in campo per i prossimi giorni, pertanto, in vista della sfida contro il Sassuolo, in programma domenica alle 18 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, la squadra ricomincerà a lavorare martedì, nel primo pomeriggio.", si legge su Juventus.com.