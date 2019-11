Juventus, Pjanic disponibile per l'Atalanta. Rabiot verso il forfait

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Miralem Pjanic sì, Adrien Rabiot va verso il no. Come riporta Il Corriere dello Sport, il bosniaco ieri si è allenato con il gruppo ed è recuperato per la sfida con l'Atalanta al contrario del francese ex PSG che ha svolto un lavoro personalizzato. Non sarà della partita Alex Sandro: il brasiliano ha svolto solo terapie, anche se gli esami hanno scongiurato le lesioni muscoli ed il rischio di un lungo stop.