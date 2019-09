© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due vittorie in due partite: la Juventus si è approcciata alla nuova Serie A con un bel bottino pieno grazie ai successi ottenuti contro Parma e Napoli. Meritatissima quindi la breve pausa concessa al gruppo, che non si allenerà fino al 4 settembre, in concomitanza della sosta per gli impegni delle Nazionali. Ripresa fissata nel pomeriggio di mercoledì. Lo riporta il sito ufficiale dei bianconeri.