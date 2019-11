Juventus, si torna alle strisce nel 20/21: le proiezioni delle nuove divise

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso il proprio canale Instagram, l'account "La Maglia Bianconera" ha diffuso le prime immagini, o meglio 'proiezioni' della divisa ufficiale della Juventus per la stagione 2020/21. Per la precisione delle tre divise che comporranno il set della squadra per l'annata che verrà: spicca il già annunciato "ritorno alle strisce verticali", mentre la seconda maglia è color "night indigo", una versione del blu magenta. La terza è sicuramente la più particolare, con la base arancione, loghi in bianco e macchie nere come pattern principale. Di seguito il post dell'account e le immagini diffuse sul web: