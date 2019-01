© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport in casa Juventus è stato tirato un sospiro di sollievo per quanto riguarda l'infortunio alla caviglia di Leonardo Bonucci. L'idea bianconera è quella di recuperare il difensore centrale per l'andata della sfida di Champions contro l'Atletico Madrid prevista per il prossimo 20 febbraio.