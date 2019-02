© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Leonardo Spinazzola, terzino della Juventus, ha commentato sui propri profili social il pareggio per 3-3 di ieri contro il Parma: “Quando indossi questa maglia non ci sono altri risultati se non la vittoria.

In queste ultime partite l’abbiamo mancata e non possiamo far altro che apprendere dai nostri errori per lavorare ancora più duramente e raggiungere i nostri obiettivi. Tutti insieme. Tutti uniti. #finoallafine”, ha concluso.