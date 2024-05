Roma, Spinazzola: "Il Bayer Leverkusen è una squadra forte ma possiamo batterlo"

vedi letture

Leonardo Spinazzola, difensore della Roma, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport poco prima della semifinale d'andata di Europa League in programma questa sera allo Stadio Olimpico. Per il calciatore giallorosso i campioni di Germania in carica, che non hanno perso nessuna partita in tutte le competizioni fino ad oggi, non sono imbattibili: "Sappiamo che sono veramente forti, l'hanno dimostrato in questa stagione ma non è impossibile. I giocatori hanno tanta autostima, voleranno ma anche noi non siamo da meno. Dobbiamo andare solo più forte. Con la qualità che abbiamo possiamo batterli".