© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sessione di allenamento mattutino a porte aperte per la Juventus, che si è ritrovata alla Continassa sotto gli ordini di Massimiliano Allegri. Per quanto riguarda le notizie di campo - riporta il sito ufficiale del club bianconero -, da segnalare il rientro in gruppo di Leonardo Bonucci, mentre Giorgio Chiellini ha accusato un fastidio muscolare al polpaccio sinistro. Il capitano - riporta Sky Sport in un aggiornamento - ad oggi non è da considerare disponibile per la gara di campionato contro l'Atalanta.