© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Anche l’Inter, attraverso i propri social, ha voluto ricordare Kobe Bryant nel giorno della sua tragica scomparsa in un incidente in elicottero: “Sei stato un’ispirazione costante per chiunque abbia mai amato qualsiasi sport. La tua perdita sarà incolmabile. Oltre ogni confine, bandiera, tipo di pallone. Il tuo insegnamento rimarrà per sempre. R.I.P. Kobe Bryant”, si legge sui social del club nerazzurro.