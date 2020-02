vedi letture

Krol benedice l'Atalanta: "Può arrivare in semifinale, sembra il mio Ajax"

Ruud Krol benedice l'Atalanta. L'ex leggenda del calcio olandese, in una intervista a Repubblica ha fatto il paragone tra i nerazzurri e il suo Ajax: "Magari la tecnica non è la stessa, ma sono uguali l'amore per il bel gioco, la voglia di attaccare sempre e i treni sulle fasce laterali. Può entrare in semifinale se non pesca l'impossibile nei quarti. Vedo una similitudine del vecchio Ajax: nessuno ci conosceva in Europa, avevamo un sacco di fuoriclasse ma il nostro segreto era uno per tutti".