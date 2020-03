L'agente Delgado sul calciomercato: "Possibile finestra a fine ottobre-novembre"

Daniel Delgado, storico agente internazionale uruguaiano, non scarta l’ipotesi di un ritorno al passato per quel che riguarda il calciomercato. Queste le sue parole riportate da Tuttosport: "Una volta c’era la finestra di fine ottobre-novembre a campionato in corso, magari sarà riproposta. Il mercato in qualche modo si farà, ma prima pensiamo alla salute".