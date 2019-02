© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pochi dubbi di formazione per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini in vista della semifinale di andata di Coppa Italia contro la Fiorentina, gara in programma domani sera al Franchi. Secondo Tuttosport il tecnico nerazzurro recupererà Alejandro Gomez, assente contro il Torino per un guaio muscolare. In difesa rientrerà Toloi, così come Palomino (entrambi in panchina contro i granata), mentre per la terza maglia Mancini è favorito su Masiello. A centrocampo, complice la squalifica di Freuler, ci saranno De Roon e Pasalic con Hateboer-Castagne sulle fasce. Davanti, col Papu, ci saranno l'ex Ilicic e Duvan Zapata.

Questo il probabile 11 della Dea: Gollini; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Pasalic, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata.