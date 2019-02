© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manuel Fernandez, ex allenatore di Lautaro Martinez e di Rodrigo De Paul, ha parlato a Fcinternews.it: "De Paul ha una personalità incredibile. In campo è sempre presente. Chiede palla. Si assume dei rischi. Rodrigo era un leader anche al Racing. E se lo insultavano lui giocava senza problemi. Lautaro? Sono sicuro che sfrutterà l’occasione e ripagherà le aspettative dei nerazzurri. Su questo non ho dubbi. Ha solo bisogno di fiducia e di sentirsi importante. mi ha detto di essere molto felice. Gli piace competere con giocatori così forti. Vuole dimostrare la propria forza e l’aver realizzato, contro Parma e Rapid Vienna, i gol partita, gli avrà fatto sicuramente bene. Ecco perché dico che conquisterà definitivamente l’Inter".