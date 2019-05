L'ex Denis: "Atalanta, prendi questa Champions. Ilicic? Vorrei restasse"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Leggo e sento che Ilicic e Zapata sono seguiti da top club. Come ogni tifoso, anche io vorrei tanto che restassero, magari con una partecipazione in Champions in più". A parlare è German Denis, ex attaccante dell'Atalanta, che a La Gazzetta dello Sport commenta presente (e futuro) della squadra di Gasperini.

Domenica per l'Atalanta c'è il Sassuolo. Quante chance per la Champions? "Loro sono salvi da un po’. In senso positivo, non è una cosa da sottovalutare. Poi dipenderà soprattutto dall’Atalanta, mi aspetto la mentalità di sempre: grinta, aggressività e ricerca del risultato già dal primo minuto. Attenzione all’ansia, una cosa assolutamente da eliminare".

Spazio anche ai giudizi su Gasperini: "E' veramente eccezionale, un allenatore in grado di valorizzare le punte come nessuno. E se centrasse l’Europa che conta scriverebbe la storia del club. Ha idee innovative, si aggiorna in continuazione e non ha mai paura. È diverso dagli altri, ammetto che mi sarebbe piaciuto lavorare con lui".