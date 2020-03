L'ex Spezia e Pistoiese Colombo: "Mio padre ricoverato, io non posso raggiungerlo"

Ha chiuso la carriera alla Pistoiese, ma ha vestito, tra le altre, anche le maglie di Spezia, Verona, Bari, Pisa e Sampdoria; solo per citarne alcune, perché la carriera di Corrado Colombo è davvero lunghissima. Proprio l'ex attaccante, ha parlato ai microfoni di tuttobari.com, per raccontare - purtroppo vivendolo quasi direttamente - il momento dell'Italia: “Non auguro a nessuno un’esperienza come quella che stiamo vivendo. Mio padre è ricoverato da 5 giorni a Milano, per il Coronavirus, e mia madre è in isolamento. Io, figlio unico, abito a Pistoia, e non posso muovermi. Questa è un’emergenza vera, e l’unica arma che abbiamo per combattere il virus è restare in casa. Devono farlo tutti.”