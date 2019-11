L'omaggio di Acerbi per la moglie di Squinzi: "Siete di nuovo insieme"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per Francesco Acerbi quella tra Sassuolo e Lazio è sempre una gara particolare, ma in questa occasione lo sarà ancora di più. È infatti arrivata la notizia della scomparsa della vicepresidente del club Adriana Spazzoli, neanche due mesi dopo la morte del marito e presidente neroverde Squinzi. Acerbi, fortemente legato a entrambi, ha dedicato loro un commosso post su Instagram: "Purtroppo te ne sei andata anche tu ma almeno siete di nuovo insieme. Un dispiacere enorme; evidentemente doveva andare così. I ringraziamenti per le persone che siete state non basteranno mai. Avervi incontrato, mi ha fatto credere che ci siano ancora persone con dei valori e mi avete aiutato a crescere. Farete sempre parte di me".