La Croazia annuncia: "Negativi tutti i tamponi". L'Inter tira un sospiro di sollievo per Perisic

"Tutti i membri della squadra nazionale e i membri dello staff della nazionale sono negativi per il virus SARS-CoV-2, quindi il selezionatore Zlatko Dalić potrà contare su tutti i giocatori rimasti in nazionale". Lo annuncia la Federcalcio croata in una nota ufficiale. Una notizia positiva anche in ottica Inter, con Ivan Perisic osservato speciale dopo le positività di alcuni compagni tra cui Marcelo Brozovic.