La FIFA denuncia Platini e Blatter. L'ex vice-presidente: "Attacco politico"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La FIFA ha ufficialmente presentato una denuncia contro Sepp Blatter e Michel Platini. In un comunicato stampa, il massimo organismo calcistico internazionale ha spiegato di aver "avviato, nelle sedi competenti in Svizzera, un procedimento contro l'ex presidente e l'ex vicepresidente, chiedendo la restituzione di 1,84 milioni di euro indebitamente versati a Platini nel 2011". L'entourage di Platini fa sapere che il modo in cui è stato presentato il reclamo è da fake news, "un attacco politico per rendere infattibile una candidatura di Michel come presidente. Infantino lo teme e avrebbe fatto meglio a difendersi dai casi molto più gravi in cui la FIFA è implicata".