Risultato finale: Fiorentina-Guadalajara 2-1

© foto di Giacomo Morini

Parte bene la Fiorentina di Vincenzo Montella nell'International Champions Cup. I viola, nonostante una condizione precaria e inferiore rispetto al Chivas di Guadalajara, vincono giocando un buon match grazie ai gol di Simeone e Sottil. I viola erano inizialmente passati in svantaggio dopo un tiro senza pretese deviato da Ceccherini e finito alle spalle di Dragowski. Poi la reazione con il pareggio immediato del Cholito e il 2-1 del giovane Sottil. Sprazzi di buon gioco e una squadra aggressiva sono la fotografia di una partita il cui risultato conta poco ma che può essere un buon punto di partenza per il Montella. Notizie positive arrivano da Simeone, che nonostante un match non indimenticabile, trova il gol che potrebbe sbloccarlo. Bene il nuovo acquisto Terzic e anche Castrovilli. Buono anche l'ingresso di Vlahovic e quello del polacco Zurkowski. Non si è visto Chiesa, appena aggregato al gruppo viola. Nemmeno in panchina invece Victor Hugo, che pare essere sul piede di partenza. Da segnalare la buona prestazione di Dragowski, che ha sempre risposto bene quando chiamato in causa ed ha anche neutralizzato un rigore di Pulido.