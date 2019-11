La Juve più forte? Per i lettori di Tuttosport Ibrahimovic batte CR7

© foto di Federico De Luca

La Juventus del 2005-2006 è la più forte di sempre. È questo l'esito del sondaggio di Tuttosport, che aveva invitato i suoi lettori a scegliere la squadra bianconera più forte di sempre. Zlatan Ibrahimovic batte Cristiano Ronaldo, in sostanza: il 30% dei votanti ha scelto la formazione che vinse lo scudetto 2005-2006 con 91 punti, salvo poi vederselo revocato per i fatti di Calciopoli. Al secondo posto, con il 27% delle presenze, la Vecchia Signora del 1982-83, con quella difesa da mandare a memoria come una filastrocca e Platini a disegnare calcio. Solo terza la Juve di oggi (26% dei voti), sorprende la scarsa preferenza accordata alla Juve del 1996, capace di vincere la Champions e giocarne altre due finali.

Juventus 2005-2006 (4-4-2): Buffon; Zebina, Thuram, Cannavaro, Zambrotta; Camoranesi, Vieira, Emerson, Nedved; Ibrahimovic, Trezeguet. Allenatore: Fabio Capello.

Juventus 198-1983 (4-2-1-3): Zoff; Gentile, Brio, Scirea, Cabrini; Furino, Tardelli; Platini; Boniek, Rossi, Bettega. Allenatore: Giovanni Trapattoni.

Juventus 2019-2020 (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa; Higuain, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Maurizio Sarri.