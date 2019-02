La Juve vista da AS: problemi da risolvere a -14 dall'Atletico

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dai problemi difensivi al caso Paulo Dybala a un Khedira non in forma. AS analizza il momento della Juventus a 14 giorni dalla gara contro l'Atletico. La Joya è al centro di tante chiacchiere sul futuro, così come ci sono per il suo eventuale erede (su tutti James Rodriguez). Poi la difesa, con Chiellini e Bonucci che cercheranno di fare gli straordinari per esserci contro la formazione di Madrid in Champions League.