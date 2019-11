© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiano Ronaldo è carico e pronto a tornare protagonista con la maglia della Juventus. Dopo aver saltato la gara di campionato contro l'Atalanta, infatti, il portoghese è rientrato nei ranghi e oggi ha sostenuto l'allenamento alla Continassa in vista della gara di Champions League contro l'Atletico Madrid. ( Clicca qui per le ultime sul colloquio in campo tra CR7 e mister Sarri ). Questo il tweet di CR7: