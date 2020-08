La Juventus sceglie Pirlo, Piccinini: "Ormai i campioni non amano i tecnici troppo invasivi"

Attraverso il proprio profilo Twitter, il telecronista Sandro Piccinini ha commentato così la scelta della Juventus di affidarsi ad Andrea Pirlo per la panchina della prossima stagione: “Ormai i giocatori, specie i campioni, non amano gli allenatori troppi invasivi. Pirlo dovrà innanzitutto entrare in sintonia con la squadra, quello che non è riuscito a Sarri. Ma alla Juventus vincere lo scudetto non basta più, la Champions è diventata un’ossessione”.