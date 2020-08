La moviola di Inter-Getafe: direzione all'inglese, giusto fischiare il rigore a Godin

La Gazzetta dello Sport torna sulla sfida di ieri fra Inter e Getafe e si sofferma sull'operato dell'arbitro Taylor, autore di un vero e proprio arbitraggio all'inglese. L'analisi parte dal 41', con la sbracciata di Timor non sanzionata dall'arbitro e neppure dal VAR. Se non era rosso, almeno il giallo poteva starci. Diverso il discorso per il tocco di Lukaku sullo stesso Timor a fine primo tempo: il giocatore del Getafe accentua la caduta, giusto non dare niente.

L'episodio che poteva cambiare la gara è però quello del 72': Taylor va a vederlo al monitor e indica il dischetto, il tocco di mano di Godin è evidente e il rigore ci sta. Fortuna per l'Inter che Molina decide di calciarlo fuori.