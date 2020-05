La raccomandazione dell'OMS: "Rischioso riaprire troppo in fretta. Coronavirus veloce e fatale"

vedi letture

Evitiamo il liberi tutti, il virus è ancora in circolazione. Dall'Organizzazione Mondiale della Sanità arriva questa mattina una importante raccomandazione nel corso dell'Assemblea virtuale organizzata questa mattina a cui hanno preso parte 194 paesi: "Il virus è veloce e fatale - ha detto il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus - e dobbiamo trattarlo con attenzione e rispetto. Alcuni paesi stanno ora valutando come alleviare le restrizioni per evitare di pagare un ancor più pesante pedaggio sociale ed economico ma, muovendosi troppo in fretta, il rischio reale è proprio quello di ostacolare il proprio recupero. La maggior parte della popolazione mondiale è ancora in pericolo, il rischio è alto e la strada è ancora lunga. I Paesi che stanno meglio sono quelli che hanno applicato tutte le misure, ma non esiste una soluzione semplice per venirne fuori. N una panacea o un approccio unico per tutti".

Il monito dell'OMS arriva nel giorno in cui in Italia riaprono gli esercizi commerciali e Ghebreyesus sulla nuova vita post-COVID ha aggiunto: "Bisogna imparare ad adattarsi e sapere che alcune scelte saranno difficili. Servirà duro lavoro e fiducia nella scienza".