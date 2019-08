La Roma verso il derby, individuale sul campo per Spinazzola

© foto di Insidefoto/Image Sport

E' iniziata oggi la preparazione della Roma al derby contro la Lazio di domenica. La squadra ha iniziato la seduta in palestra, per poi scendere sul campo. Attivazione muscolare (qui il gruppo è stato diviso tra chi ha giocato 90' contro il Genoa e chi meno) con cambi di direzione ed esercitazione sulla rapidità, prima di passare a un lavoro di tipo tattico. Individuale sul campo per Spinazzola. Terapie per Perotti. Lo riporta vocegiallorossa.it.