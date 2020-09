La Sardegna Arena riapre ai tifosi per Cagliari-Lazio: massimo mille spettatori. L'ordinanza

L'ordinanza della Regione Sardegna - riporta youtg.net - è arrivata a meno di 24 ore dalla prima gara in casa del Cagliari (contro la Lazio). Anche la Sardegna Arena può riaprire gli spalti ai tifosi: mille al massimo, come disposto dal decreto nazionale. Così, da domani fino al 7 ottobre, potranno riaprire al pubblico anche altri eventi sportivi e competizioni. "A decorrere dal 26 settembre 2020 - si legge nell'ordinanza - è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi che non superino il numero massimo di 1.000 spettatori per gli impianti all’aperto, durante gli eventi e le competizioni sportive, ivi compresi quelli riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, di ogni disciplina, limitatamente a quei settori nei quali sia possibile assicurare posti a sedere da assegnare ai singoli spettatori per l’intera durata dell’evento".