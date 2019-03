© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dal caso Icardi al Grande Fratello: è la storia di Ivana Icardi, sorella di Mauro, assurta agli onori della cronaca per i battibecchi mediatici col fratello ma già nota in Argentina anche per aver partecipato all'edizione locale del noto reality show. Adesso, sarà tra i protagonisti anche di quello italiano: secondo il settimanale Oggi, la sorella dell'ex capitano interista è stata infatti scritturata da Mediaset per la prossima edizione del Grande Fratello Vip.