Lazio, Acerbi a Mihajlovic: "Fregatene della malattia e pensa positivo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Anche il difensore della Lazio Francesco Acerbi ha voluto mostrare il suo sostegno a Sinisa Mihajlovic, che ieri ha dichiarato pubblicamente di essere affetto da leucemia. Questo il tweet del giocatore biancoceleste: "Non devi mollare, devi avere coraggio! Sono parole scontate, ma vere. Mister mi permetto di dirti di affrontare questa brutta fase appieno, fregandotene di quello che hai! Vivi come se non avessi niente e pensa sempre positivo, CORAGGIO". Lo stesso Acerbi ha lottato e sconfitto una brutta malattia appena qualche anno fa.