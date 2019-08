Lazio, allarme rientrato per Acerbi. Oggi regolarmente in gruppo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nessun problema fisico di rilievo per Francesco Acerbi, difensore della Lazio sostituito durante la prima stagionale contro la Sampdoria. La Gazzetta dello Sport parla di allarme rientrato con lo stesso Acerbi che era uscito dal campo per un lieve risentimento, ma come detto i controlli effettuati hanno escluso lesioni e il giocatore oggi sarà regolarmente in campo alla ripresa degli allenamenti a Formello. Discorso simile per Lucas Leiva che a Genova era stato tenuto in panchina a scopo precauzionale.