Fonte: LaLazioSiamoNoi.it

© foto di Federico Gaetano

La Lazio asfalta la Roma, non soltanto in campo. Alla riapertura della Borsa infatti i risultati del campo fanno sentire il loro effetto sui titoli delle due squadre. Secondo quanto riportato da calcioefinanza.it la Lazio fa registrare inizialmente un +5,33% a 1,25, per poi crescere a metà giornata fino a un +9,15% a quasi 1,29. Trend inverso per la Roma, che apre con un -1,12% a 0,531 con capitalizzazione a 333 milioni di euro. In crescita il titolo della Juventus che apre con un +1,39% a 1,22 con capitalizzazione a 1,24 miliardi. Anche in questo caso il risultato del San Paolo si fa sentire.