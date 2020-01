© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel post partita di Lazio-Napoli, il Coordinatore dello Staff Medico biancoceleste Fabio Rodia è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Joaquin Correa non è stato rischiato, siamo ottimisti in merito ad un suo rientro in campo in settimana. Non abbiamo corso rischi in vista dei tanti impegni ai quali sarà sottoposta la squadra nelle prossime settimane. Jordan Lukaku sta recuperando muscolarmente, il ginocchio operato ha risposto molto bene. Ora il belga deve ritrovare una forma muscolare ottimale dopo lo stop. Denis Vavro potrebbe tornare in gruppo nella prossima settimana così come Adam Marusic. Lucas Leiva ha riportato dei traumi, è stato sostituito precauzionalmente in vista dei prossimi impegni”.