© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio si prepara ad ospitare la Roma nel derby di domani sera e Simone Inzaghi ha intenzione di riproporre la stessa formazione che ha pareggiato in Coppa Italia contro il Milan martedì sera con un'unica variazione, Radu al posto di Patric in difesa. Ancora panchina dunque, anche se il dubbio persiste, per Luis Alberto, con lo spagnolo che potrebbe essere utilizzato a gara in corso. La possibilità che possa partire dal 1' al posto di uno tra Milinkovic e Correa non è però ancora del tutto tramontata.