Ultim'ora riportata da Sky Sport in merito alle condizioni fisiche di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio si è infortunato durante l'amichevole odierna contro l'Al Shabab e secondo l'emittente il problema riguarderebbe i tendini degli adduttori della coscia destra. Se confermato, per il serbo si prospetterebbe uno stop di alcune settimane, anche se ulteriori aggiornamenti sono attesi per le prossime ore quando il giocatore si sottoporrà agli esami strumentali.