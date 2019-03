Lazio, i convocati di Inzaghi: si rivede Wallace

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mister Inzaghi ha diramato la lista dei 24 calciatori della Lazio convocati per la sfida di oggi contro il Parma. Non c'è Immobile, squalificato in seguito all'ammonizione ricevuta contro la Fiorentina. Assente anche Guido Guerrieri, prenderà il suo posto Marco Alia: prima volta in Serie A per il classe 2000, già chiamato con i grandi in Europa League contro Apollon Limassol ed Eintracht Francoforte. Per l'occasione Alia porterà sulle spalle il 50. Alla sua prima convocazione in assoluto in prima squadra invece Luan Capanni, che vestirà il numero 71. A ritornare tra i convocati infine è Wallace, assente dall'infortunio rimediato contro l'Inter in Coppa Italia. Di seguito l'elenco completo dei giocatori biancocelesti che prenderanno parte a Lazio - Parma.

Portieri: Alia, Proto, Strakosha

Difensori: Acerbi, Bastos, Durmisi, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu, Romulo, Wallace

Centrocampisti: Badelj, Cataldi, Jordao, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Parolo

Attaccanti: Caicedo, Capanni, Correa, Neto