Lazio in Europa League, servono due successi e anche l'aiuto del Celtic

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Impegno in Europa League per la Lazio stasera contro il Cluj. I biancocelesti hanno 3 punti in classifica, per qualificarsi ai sedicesimi devono vincere le ultime due partite e agganciare il Cluj (ora ha 9 punti) passando però in vantaggio negli scontri diretti o pareggiando il conto. Per Inzaghi significa vincere stasera con il parziale giusto, battere il Rennes e sperare che il Celtic, già qualificato, batta il Cluj il 12 dicembre (il pareggio eliminerebbe la Lazio). All’andata la Lazio ha perso 2-1 - sottolinea il Corriere dello Sport - e per acquisire il vantaggio negli scontri oggi dovrebbe vincere con il parziale di 1-0 o con almeno due reti di vantaggio. Altra ipotesi: vittoria per 2-1 contro il Cluj. Con il perfetto equilibrio negli scontri diretti diventerebbe decisiva la differenza reti generale: per la Lazio è -2 (con 2 successi sarebbe almeno pari a 0), quella del Cluj è +1 (con due sconfitte diventerebbe quantomeno pari a -1, favorendo Inzaghi).