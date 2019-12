Lazio-Juve, Immobile meglio di CR7-Dybala-Higuain: da solo tre gol in più

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ciro Immobile segna più di Ronaldo, Higuain e Dybala messi insieme. Questa la provocazione, confermata dai numeri, del Corriere dello Sport di questa mattina, che racconta come i diciassette gol dell'italiano superino alla grande i quattordici messi a segno dai tre juventuni. Per CR7 sono sei i centri in questo campionato, mentre i due argentini sono a quota quattro. Domani sera all'Olimpico ripartirà la sfida, con Immobile che non vuole certo fermarsi sul più bello.