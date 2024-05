Le pagelle di Immobile: torna al gol dopo quasi tre mesi con uno scatto d'altri tempi

vedi letture

Ritorno al gol per Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio ha sbloccato il match ma non è riuscito a consegnare tre punti alla sua squadra in quel di Monza. "Scatto dei giorni migliori per il gol dell’1-0 - si legge sulla Gazzetta dello Sport -. Sfiora il secondo, poi si spegne". "Unico spunto il gol - commenta Tuttosport - Dna da bomber scannerizzato. Per il resto, serve minutaggio".

"Non segnava in campionato dal 10 febbraio a Cagliari - l'analisi del Corriere dello Sport - timbra subito il cartellino: 207 gol con la Lazio, segnali di risveglio". Questo quanto riporta TMW: "Si sblocca dopo mesi di siccità sotto porta, con un tapin da vero rapace d'area. Anche tanto lavoro per la squadra".

I VOTI

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Lalaziosiamonoi.it: 6,5