© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I grandi risultati ottenuti dalla squadra di Sarri alimentato la passione dei tifosi della Juventus. Tanto che è già stato esaurito il settore ospiti dell'Olimpico per la sfida tra bianconeri e Lazio del prossimo 7 dicembre: "In occasione della trasferta Lazio-Juve si comunica che, a seguito del sold out nel settore ospiti, verrà aperta la Curva Sud riservata esclusivamente ai tifosi Juventus. Si invita pertanto a non acquistare il settore distinti sud est in quanto dedicato ai sostenitori della Lazio", la comunicazione apparsa sul sito ufficiale.