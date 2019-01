Lazio, la festa per i 119 anni si trasforma in scontri tra tifosi e polizia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come ogni anno, i tifosi della Lazio si sono dati appuntamento in piazza della Libertà per festeggiare il compleanno del club fondato il 9 gennaio 1900. Questa volta, però, la festa con circa 2500 persone si è trasformata in scontri con la polizia. Un gruppo di ultras, a volto coperto, si è staccato e ha iniziato a lanciare bottiglie contro la polizia che ha risposto con cariche e idranti. Al momento - riporta SportMediaset - si contano sette poliziotti feriti e tre fermati.