© foto di PhotoViews

Il numero 10 della Lazio, Luis Alberto, ha parlato ai media spagnoli in vista della sfida di Europa League contro il Siviglia. Queste le sue parole riportate dal Corriere di Roma: "Me lo sentivo: all’80% avremmo trovato il Siviglia e al 20% il Betis, per un motivo o per un altro, sapevo che sarei tornato a Siviglia - ha raccontato ai media spagnoli - Ho voglia di giocare in quella che era la mia casa. Ci sarà la mia famiglia e ci saranno i miei amici, questo mi carica. Sappiamo che il Siviglia è una delle migliori squadre di Spagna e lo è anche in Europa League, ma dopo lo scorso anno siamo affamati e vogliamo andare avanti. Per migliorare ho capito che dovevo dare di più. Ora molte cose vanno meglio e sono felice, ma posso fare ancora di più e continuare a divertirmi. Questo è il sogno che avevo da bambino e me lo sto prendendo".