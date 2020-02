Lazio, Lulic non è tornato ancora a Roma. I tempi di recupero si allungano

vedi letture

C'è un caso Senad Lulic? Perché Il Corriere dello Sport racconta di come il giocatore bosniaco, attualmente infortunato, è andato all'estero per curarsi, ma che non abbia ancora fatto ritorno a Roma. Due settimane dopo l'intervento alla caviglia non è ancora guarito e il suo recupero resta indefinito.