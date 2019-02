© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Primo allenamento per Romulo con la sua nuova maglia. Sotto una pioggia battente caduta questa mattina sulla Capitale, il nuovo laterale biancoceleste - arrivato dal Genoa nell'ultimo giorno di calciomercato - ha svolto regolarmente la seduta insieme ai suoi nuovi compagni.

La Lazio sarà impegnata lunedì sera sul campo del Frosinone e c'è da curiosità nel capire se Romulo sarà già convocato da Simone Inzaghi oppure no. Romulo per questa seconda parte di stagione ha scelto la maglia numero 27.