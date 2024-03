Ufficiale Romulo si rimette gli scarpini a 36 anni. L'ex Juve ha firmato con l'Athletic Club

Romulo torna a giocare. Il jolly brasiliano, oggi 36enne, ha firmato con l'Athletic Club SAF (quarta serie brasiliana) per vivere quella che ogni probabilità sarà l'ultima avventura della sua carriera. Il classe '87, con un lungo passato in Italia tra Fiorentina, Hellas Verona, Lazio, Juventus e Genoa, si rimette dunque gli scarpini al chiodo dopo l'avventura, sempre in Brasile, col Cruzeiro del 2021-2022. Di seguito l'annuncio ufficiale del club bianconero.

Le dichiarazioni di Romulo a TuttoJuve prima della firma con l'Atletico Mineiro

Lo scorso novembre Romulo aveva rilasciato quest'intervista ai taccuini di TuttoJuve.com: "Futuro? Ci sto ancora pensando, a dir la verità. Se dovesse arrivare una buona proposta, magari dalla Serie A, continuerò a giocare, altrimenti mi ritirerò e inizierò la carriera da allenatore. Oltre ad aver già conseguito il patentino qui in Brasile e in Italia, lo sto facendo anche in Argentina con l'AFA (Associazione Futbol Argentino, ndr). Mi piacerebbe allenare nel belpaese".

In quale club ti piacerebbe terminare la carriera in Italia?

"Mi piacerebbe davvero chiudere nell'Hellas Verona, il club in cui ho giocato di più, nella Lazio, che ho grande stima, o nella Fiorentina che è stata la mia prima squadra italiana. Sarebbe una gioia enorme poter terminare la carriera in uno di questi club".